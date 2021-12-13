رئيس الرئاسي يبحث مع “ستيفاني ويليامز” مستجدات العملية السياسية في ليبيا

طرابلس 13 ديسمبر 2021 (وال) _ بحث رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، للشأن الليبي، السيدة “ستيفاني ويليامز”، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

هذا و رحب السيد الرئيس بالسيدة المستشارة، متمنياً لها التوفيق في آداء مهمتها، ومواصلة جهودها السابقة في دعم المسار السياسي، وفقاً لخارطة طريق الحوار السياسي الليبي، مثمناً جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تجاه القضية الليبية.

واستعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، وكذلك العراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.

وأكد السيد الرئيس، حرص المجلس الرئاسي الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، بإعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجدداً الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مشيراً إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد.

و من جهتها، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية.

وأشادت “ويليامز” بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والشروع في المصالحة الوطنية، ودعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والعمل على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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