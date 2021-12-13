العقوري يطالب بإحالة مجلس إدارة شركة الكهرباء للتحقيق

أعرب عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب يوسف العقوري عن بالغ قلقه نتيجة عودة أزمة انقطاع الكهرباء، وخاصة في المناطق الجبلية شرقًا وغربًا وجنوبًا، في ظل ظروف مناخية قاسية تعيشها المنطقة هذه الأيام، بسبب تدني درجات الحرارة بشكل قياسي.

العقوري وفي تصريح له نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب أضاف: “إننا أمام شتاءٍ قاسٍ ستكون آثاره خطيرة خاصة على سكان المناطق الجبلية، في ظل عدم استقرار شبكة الكهرباء، والتي قد تصل إلى التسبب في الوفاة نتيجة للبرد للحالات الضعيفة، مثل الأطفال وكبار السن”.

وحمل العقوري المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لمجلس إدارة شركة الكهرباء، مطالبًا بإحالتهم للتحقيق فورًا ومعرفة أسباب انقطاع الكهرباء بالرغم من الموارد التي تم تخصيصها لحلحلتها.

وأشار العقوري إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل استقرار شبكة الكهرباء وبشكل عاجل.

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