أحمد منصور: ما يحدث في ليبيا «مهزلة فى تاريخ الإنسانية»

زعم أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة القطرية، وعضو تنظيم الإخوان، أن ما يحدث في ليبيا «مهزلة فى تاريخ الإنسانية»، مهاجما ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام للانتخابات الرئاسة، بحسب وصفه.

وقال منصور في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ما يجري فى ليبيا مهزلة فى تاريخ الإنسانية حيث يتنافس اثنان من «مجرمي الحرب» ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية على رئاسة الدولة”، على حد زعمه.

وأضاف “يتحركان بحرية وأريحية ورعاية دولية وكأنما دماء البشر التى سفكوها والجرائم التى ارتكبوها أوسمة على صدورهما تمنحهما حكم الشعب الذى ذبحوه فى أي عالم نعيش نحن؟”، بحسب تعبيره.