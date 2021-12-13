المنفي يستقبل وليامز بعد توليها لمهمتها الجديدة في ليبيا

العنوان-طرابلس

التقى اليوم الإثنين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، وذلك في أول لقاء بعد تكليف الأخيرة بمهمة جديدة في ليبيا.

وبحث الجانبان آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأعرب، في بيان للمجلس الرئاسي، عن ترحيبه بوليامز متمنيا لها التوفيق في أداء مهمتها، ومواصلة جهودها السابقة في دعم المسار السياسي، وفقا لخارطة طريق الحوار السياسي الليبي.

وأكد المنفي حرص المجلس الرئاسي الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية، والمؤسسات الأخرى.

وبحسب البيان فقد تطرق اللقاء إلى إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد.

بدورها أكدت وليامز على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي وإجراء الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية.

وذكر بيان المجلس الرئاسي أن وليامز أشادت بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والشروع في المصالحة الوطنية، ودعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وكذلك العمل على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.