خلال لقائه “وليامز”.. “المنفي” يؤكد دعم “الرئاسي” لمفوضية الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، حرص المجلس على توحيد الجهود للوصول لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تلبي تطلعات الليبيين نحو الاستقرار.

وأفادت الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي على موقع “فيس بوك”، أن اللقاء الذي عُقد بين “وليامز” والمنفي” صباح اليوم في طرابلس، قد أكد الأخير، خلاله، على الدعم الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي، جهود البعثة الأممية في ليبيا، مشدداً في الوقت ذاته، على توحيد المؤسسة العسكرية وجميع المؤسسات الأخرى.

من جانبها، أكدت “وليامز”، على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولة موحدة وديمقراطية.

وشددت “وليامز”، على جهود توحيد مؤسسات الدولة، والمصالحة الوطنية، إلى جانب دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

يُشار إلى أن ستيفاني وليامز، وصلت إلى العاصمة طرابلس أمس الأحد، للعمل مع البعثة الأممية؛ بهدف المحافظة على زخم العملية الانتخابية، وذلك عقب تعيينها في 6 ديسمبر الجاري، مستشارةً للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

ومن المنتظر أن تلتقي “وليامز” مختلف الأطراف المحلية الفاعلة؛ للتباحث حول مستجدات العملية السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية