العبّار يرحب بإطلاق سراح عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط أبوالقاسم شنقير

العنوان-بنغازي

أكد، وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، رفعت العبار، إطلاق سراح، أبوالقاسم شنقير، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأعرب العبار عن أمنياته لعودة شنقير لممارسة حياته الوظيفية ومهام عمله.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت يوم 30 أكتوبر توقيف شنقير بمطار معيتيقة أثناء عودته من خارج البلاد رفقة أسرته بطريقة وصفتها بـ “تعسفية وغير لائقة ولا ترتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع شخصية عامة ووطنية”.

وأكد العبار دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية التابعة لها ولكل العاملين في قطاع النفط بجميع المواقع النفطية.

ولفت إلى أنه يحرص دائما على أن تكون المؤسسة بعيدة كل البعد عن جميع التجاذبات السياسية والنأي بنفسها عن كل ذلك والاستمرار في عملها الفني المناط بها في المحافظة على سير عمليات إنتاج النفط واستدامته كونه المصدر شبه الوحيد للدخل في ليبيا.

وطالب العبار بتسييل مخصصات قطاع النفط بشكل مستمر وبدون توقف، مؤكدًا على ما تم طلبه سابقا بأن يتم استقطاع مخصصات قطاع النفط من الميزانية العامة للدولة في “الابان” وذلك لحساسية قطاع النفط وضمان استمرار عملياته بشكل سلس وتفادي حدوث أي ذبذبة في العمليات الإنتاجية.