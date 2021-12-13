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ليبيا تسجل 711 إصابة بـ”كورونا”.. و107 حالات حرجة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 711 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وثماني وفيات، بحسب الإحصائيات التي أوردها ضمن التحديث اليومي للوضع الوبائي.

وأشار المركز الوطني إلى رصد 107 إصابات في حالة حرجة، في حين بلغ عدد الحالات المتعافية من الفيروس 1,281 حالة.

واستقبل المركز، عبر مختبراته الموزعة بمختلف مناطق البلاد، 5,085 عينة، ظهرت بينها 711 حالة إيجابية، بنسبة إصابات بلغت 14%، وفقاً للبيان.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ بدء حملات التلقيح 1,792,122 شخصاً، فيما حصل 754,553 شخصاً على الجرعة الثانية.

 

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قناة 218 الليبية

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