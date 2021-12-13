الكوني: ستيفاني من قادت بنجاح المباحثات الأصعب في تاريخ ليبيا

رأى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني أن عودة ستيفاني ويليامز بمنصب مستشار أمين عام الأمم المتحدة إلى طرابلس تحمل أكثر من دلالة مُرحب بها.

الكوني وفي تغريدة له على تويتر ،قال إن ستيفاني قادت بنجاح المباحثات الأصعب في تاريخ ليبيا، تلك التي بلورت خارطة الطريق باتجاه الموعد المُنتظر مع الديمقراطية، واختيار الشعب لأول مرة رئيسًا للبلاد، حسب قوله.

وأعرب الكوني عن أمله بأن تنجح ستيفاني مرة أخرى، وتواكب مع الليبيين تحقق الاستحقاق الانتخابي في موعده.

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