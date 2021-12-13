ألمانيا تدعم الانتخابات في ليبيا بـ3 ملايين يورو

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2021

أعلنت ألمانيا اليوم الاثنين تقديم مساعدة بقيمة 3 ملايين يورو لدعم الانتخابات المقرر عقدها في ليبيا.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت في تغريدة له بموقع “تويتر” إن ألمانيا تزيد من مساهمتها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الانتخابات للشعب الليبي بمقدار 3 ملايين يورو.

وبين سفير ألمانيا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يساعد على مواصلة دعمه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير وإجراء الانتخابات لجميع الليبيين.