لدى لقائها “المنقوش”.. “وليامز” تدعو للعمل على إنجاح العملية الانتخابية

شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة عدم الانجرار وراء شائعات تأجيج الرأي العام بمواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة عمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بـ”وليامز”، صباح اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، حيث أكدت “المنقوش”، على دعم الحكومة للانتخابات المقبلة وإنجاحها “رغم الصعوبات”.

وثمّنت وزيرة الخارجية، جهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في إنجاح العملية السياسية، مشيرةً إلى أن الليبيين ينشدون الاستقرار، وأن تكون ليبيا دولة ذات سيادة.

من جانبها، أكدت المستشارة الأممية، على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الأمم المتحدة، ووزارة الخارجية بحكومة الوحدة، مشيدةً بنجاح مؤتمر استقرار ليبيا، الذي عُقد بالعاصمة طرابلس، أواخر أكتوبر الماضي.

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