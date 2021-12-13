مفوضية الانتخابات تؤجل إعلان القوائم الأولية لمرشحي البرلمان

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنها ستضطر إلى تأجيل وجيز في إعلان القوائم الأولية لمرشحي الانتخابات البرلمانية؛ وذلك نظرًا لأن عدد طلبات الترشُّح فاق المتوقّع، مشيرة إلى أن عملية التدقيق والمراجعة ستأخذ فترة زمنية أطول من المخطَّط لها.

وأوضحت المفوضية في بيان لها، أنها عكفت على مراجعة البيانات في طلبات الترشُّح التي بلغ عددها 5385 طلبًا موزعة على 75 دائرة انتخابية، بالتعاون مع جهات الاختصاص، للوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشُّح في بعض البنود، بشأن انتخاب مجلس النواب.

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