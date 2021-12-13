«المنقوش» لـ«ويليامز»: بلادنا ذات سيادة

إستقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ووفد البعثة الأممية للدعم في ليبيا .

ورحبت الوزيرة في مستهل اللقاء بوليامز مثمنة جهودها في إنجاح العملية السياسية في ليبيا مؤكدة دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى إنجاحها رغم الصعوبات .

وأكدت وزيرة الخارجية على أن الليبيين ينشدون الإستقرار وأن تكون ليبيا دولة ذات سيادة .

ومن جهتها ثمنت ستيفاني وليامز ، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ، دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية ، مشددة على ضرورة عدم الإنجرار وراء الشائعات التي تأجج الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرة إلى ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية .

كما أشادت وليامز ، بنجاح مؤتمر إستقرار ليبيا الذي نظمته وزارة الخارجية ، بالعاصمة طرابلس في 21 من شهر أكتوبر الماضي .

وأكدت على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الامم المتحدة ووزارة الخارجية ، وبما يحقق الأهداف المنشودة .