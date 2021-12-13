رئيس الحكومة المكلف: مستعدون لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2021

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح خلال لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز استعداد الحكومة التام للأقدام على الاستحقاق الانتخابي في 24 من شهر ديسمبر الجاري وحرصها الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وجدد أبوجناح خلال لقائه ويليامز بديوان رئاسة الوزراء الدعم الكامل للمفوضية العليا لإنجاح الانتخابات مشيراً إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى، من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد بحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ومن جهتها ثمنت ويليامز دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية وأكدت على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوحدة الوطنية بما يحقق الأهداف المنشودة .

واستعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية كما جرى بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وشارك في اللقاء وزيري الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية.