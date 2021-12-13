مفوضية الانتخابات تُؤجّل الإعلان عن القائمة الأولية لمترشحي البرلمان

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، تأجيل نشر القوائم الأولية لمترشحي انتخابات مجلس النواب، لفترة وجيزة، نظراً لإجمالي عدد طلبات المترشحين (5,385 مترشحاً) الذي فاق المتوقّع.

وقالت المفوضية في بيانٍ لها: عملية تدقيق ومراجعة الطلبات، ستسغرق فترة زمنية أطول مما خُطّط لها.

وأوضحت أنها مضطرة لتأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية.

وأكدت المفوضية، العمل على مراجعة عملية تسليم بطاقات الناخبين، والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المستلمة وغير المستلمة؛ تمهيداً للتواصل مع الناخبين المستلمين والتأكد من تسلمهم الفعلي للبطاقات.

وذكّرت مفوضية الانتخابات في بيانها، بأنها تقف على الحياد وعدم الانحياز سياسياً لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل العملية التي ينتظرها 2,5 مليون ناخباً، مطالبةً بتكاثف الجهود لتنفيذ إرادة الليبيين وإعلاء مصلحة الوطن.

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