القطراني يتابع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز ببنغازي

تابع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، مع الفريق المختص بمتابعة مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط ببنغازي، آخر مستجدات مشروع إنشاء مباني للمؤسسة.

واستعرض الفريق، خلال اللقاء مراحل المشروع ومدى إنجازه، مؤكدين من الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة في إعداد التصاميم الهندسية الأولية ( FEED )، فضلًا عن الانتهاء من إعداد مستندات العطاء شاملة مجال العمل والشروط العامة تمهيدًا لطرح العطاء على شركات المقاولة العالمية المؤهلة لتنفيذه.

وأبدى القطراني استعداده التام لتذليل كافة الصعاب بما يمكن من تنفيذ هذا المشروع، وذلك لدعم التنمية في ربوع البلاد.

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