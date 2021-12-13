ليبيا وبنغلاديش تؤكدان تفعيل اتفاقيات التعاون الخاصة بالقوى العاملة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2021

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وسفير بنغلاديش لدى ليبيا، عضو منظمة التعاون الإسلامي، اللواء “سي إم شميم الزمان”، خلال لقائهما على تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين في عديد المجالات، لا سيما ما يتعلق بالقوى العاملة، والعناصر الطبية والطبية المساعدة لدعم قطاع الصحة، وكذلك في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن سفير بنغلاديش أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، على عمق العلاقات المشتركة التي تربط الشعبين مبدياً استعداده للعمل على تطويرها في جميع المجالات، وقدرة بلاده على مد ليبيا بالعدد الكافي من العمالة الماهرة المدربة، التي تحتاجها في مرحلة الإعمار.

من جانبه أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أن العلاقات الليبية البنغالية يسودها الود والاحترام، وأن العمل مستمر على توطيدها، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين خلال المرحلة القادمة التي ستشهد فيها ليبيا حركة إعمار وتنمية.