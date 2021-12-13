المنقوش تلتقي مع وليامز وتبحثان معا مستجدات الانتخابات الليبية

العنوان-طرابلس

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مستجدات الوضع في ليبيا وتركزت محادثاتهما على الانتخابات.

وقالت الخارجية إن المنقوش ثمنت جهود وليامز في إنجاح العملية السياسية في ليبيا، كما أكدت دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى إنجاحها رغم الصعوبات.

وذكرت الخارجية أن المنقوش أكدت خلال اللقاء أن الليبيين ينشدون الاستقرار وأن تكون ليبيا دولة ذات سيادة .

وقالت الخارجية، إن وليامز شددت على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات التي تأجج الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها أكدت للمنقوش على ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية، كما أنها أكدت على أهمية التواصل المشترك بين بعثة الأمم المتحدة ووزارة الخارجية وبما يحقق الأهداف المنشودة