الكوني: عودة وليامز إلى طرابلس تحمل أكثر من دلالة مُرحب بها

ليبيا – رأى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني أن عودة ستيفاني ويليامز بمنصب مستشارة أمين عام الأمم المتحدة إلى طرابلس تحمل أكثر من دلالة مُرحب بها.

الكوني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأحد قال: “وليامز من قاد بنجاح المباحثات الأصعب في تاريخ ليبيا، تلكم التي بلورت خارطة الطريق باتجاه الموعد المُنتظر مع الديمقراطية، واختيار الشعب لأول مرة رئيسًا للبلاد”، معربًا عن أمله بأن تنجح وليامز مرة أخرى، وتواكب مع الليبيين تحقق الاستحقاق الانتخابي في موعده.

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