“فات برغر” تدخل ليبيا عبر سلسلة من المطاعم

توصلت العلامة التجارية “FAT” إلى اتفاقية لدخول ليبيا بعشرة مطاعم جديدة حاصلة على امتيازها؛ في سبيل تعزيز استراتيجيتها لتوسيع وجودها في الشرق الأوسط، وتتضمن خمسة من سلسلة جوني روكتس وهوريكان جريل آند وينجز، أما البقية فستكون من مطاعم “فات برغر”، و”بوفالو إكسبريس”.

وقال آندي ويدرهورن، الرئيس التنفيذي لشركة “FAT”، إن الانتشار المتزايد لمطاعم الخدمة السريعة في المنطقة، يحتم على الشركة جلب علاماتها التجارية من “البرغر” والأجنحة إلى ليبيا.

وتعدّ “فات برغر” سلسلة مطاعم أميركية سريعة، يقع مقر امتيازها في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، وبالإضافة إلى الولايات المتحدة؛ تعمل السلسلة في 19 دولة أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية