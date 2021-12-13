ألمانيا تجدد دعمها للانتخابات القادمة

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، آخر مستجدات العملية الانتخابية.

كما تناول اللقاء مستوى الترتيبات المنجزة من قبل المفوضية لاستكمال مراحل هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد السفير على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، داعيًا المفوضية إلى العمل بنفس الزخم، التي سارت بها المراحل السابقة، مبديًا في الوقت ذاته استعداد حكومته لدعم ليبيا لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الديمقراطية المنشودة.

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