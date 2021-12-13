بليحق: مجلس النواب سيظل على تواصل مع أطراف العملية الانتخابية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2021

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في ختام جلسة مجلس النواب التشاورية اليوم الاثنين أن المجلس سيظل على تواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الإنتخابية من أجل المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الإنتخابية إلى الأمام وانجاحها وفقاً لما يطمح إليه أبناء الشعب الليبي.

وبين بليحق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المجلس عقد جلسةً تشاورية بمقر فرع ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري وبحضور 65 نائباً من كافة أنحاء البلاد، لمناقشة ومتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالإضافة إلى التطورات السياسية في البلاد.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب سيواصل عقد جلساته الرسمية بشكل اعتيادي لمتابعة آخر المستجدات.