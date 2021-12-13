وليامز خلال زيارة مفوضية الانتخابات تشدد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها

العنوان – طرابلس

شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين على دعم الأمم المتحدة للانتخابات الليبية في موعدها.

وأكدت وليامز خلال زيارتها مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الانتخابات هي السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.

واستعرضت المستشارة مع رئيس المفوضية عماد السايح مستجدات العملية الانتخابية وآخر التطورات في المشهد السياسي الليبي وتداعياته على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.

وبحث الجانبان سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح هذه الاستحقاق ولكي يكون في موعده المحدد.

وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بحثت اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مستجدات الوضع في ليبيا وتركزت محادثاتهما على الانتخابات.

وقالت الخارجية إن المنقوش ثمنت جهود وليامز في إنجاح العملية السياسية في ليبيا، كما أكدت دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى إنجاحها رغم الصعوبات.