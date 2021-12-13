تجمع معا لأجل الوطن يؤكد دعمه للمفوضية وإجراء الانتخابات في موعدها

أكد تجمع معا لأجل الوطن دعمهم للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء العملية الانتخابية في موعدها، مشددين في بيانهم على أن تلتزم المفوضية باختصاصاتها القانونية وألا تنجر وراء التجاذبات السياسية حتى لا تُتَهم بعدم الحيادية.

وأشار التجمع في بيانهم على احترام إرادة الليبيين وأحكام السلطة القضائية وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد دون أي اقصاد أو تهميش، داعية كافة القوى والكيانات السياسية في البلاد، إلى توحيد جهودهم والتنسيق لإعداد مشروع وطني لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

