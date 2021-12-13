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تجمع معا لأجل الوطن يؤكد دعمه للمفوضية وإجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد تجمع معا لأجل الوطن دعمهم للمفوضية العليا للانتخابات لإجراء العملية الانتخابية في موعدها، مشددين في بيانهم على أن تلتزم المفوضية باختصاصاتها القانونية وألا تنجر وراء التجاذبات السياسية حتى لا تُتَهم بعدم الحيادية.

وأشار التجمع في بيانهم على احترام إرادة الليبيين وأحكام السلطة القضائية وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد دون أي اقصاد أو تهميش، داعية كافة القوى والكيانات السياسية في البلاد، إلى توحيد جهودهم والتنسيق لإعداد مشروع وطني لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن. 

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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