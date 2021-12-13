الاتحاد الافريقي يشارك في مراقبة الانتخابات الليبية

بوابة افريقيا الإخبارية-سنيا البرينصي |

13 December, 2021

من المنتظر أن تتحول خلال هذا الأسبوع بعثة الاتحاد الافريقي مكتب تونس إلى ليبيا للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من المنظمة ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الاثنين.

وأكد المصدر أن وفدا عن الاتحاد الافريقي سيحل قريبا بليبيا للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبو جناح خلال لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز استعداد الحكومة التام لإجراء الاستحقاق الانتخابي في 24 شهر ديسمبر الجاري باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.

وجدد أبو جناح، خلال لقائه اليوم الإثنين، ويليامز بديوان رئاسة الوزراء الدعم الكامل للمفوضية العليا لإنجاح الانتخابات.