بليحق: جلسة مجلس النواب ناقشت سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها

العنوان – طرابلس

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق تم خلال جلسة اليوم الإثنين مناقشة ومتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وأضاف بليحق أن الجلسة التشاورية عقدت بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس برئاسة الرئيس المُكلف فوزي النويري بحضور 65 نائباً من كافة أنحاء البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن الجلسة تناولت كذلك التطورات السياسية في البلاد.

وأكد بليحق أن مجلس النواب سوف يواصل تواصله مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية من أجل المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام و إنجاحها وفقاً لما يطمح إليه أبناء الشعب الليبي.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المجلس سيواصل كذلك عقد جلساته الرسمية بشكل اعتيادي لمتابعة آخر المستجدات.