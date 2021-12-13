وليامز في زيارة للمفوضية: نؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد عماد السايح اليوم الاثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي “ستيفاني وليامز”، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

استعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية وآخر التطورات في المشهد السياسي الليبي وتداعياته على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، كما بحث اللقاء سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح هذه الاستحقاق ولكي يكون في موعده المحدد.

وأكدت “ستيفاني” على دعم الأمم المتحدة للانتخابات الليبية باعتبارها السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.

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