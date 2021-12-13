وزيرة الخارجية تعتمد نتائج المعهد الدبلوماسي بنغازي

اعتمدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 ، لدى استقبالها لمدير المعهد الدبلوماسي ، ببنغازي المستشار محمد العجيلي، شهادات ( 89 ) موظف تمثل نتائج دورة المعهد الدبلوماسي ببنغازي ( الدفعة السابعة عشر ) للملحقين الدبلوماسيين، والتي تزامنت مع دفعة معهد الدراسات الدبلوماسية بطرابلس .

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بالموظفين الشباب وتكثيف الدورات التدريبية لهم بما يسهم في الرفع من مستوى أدائهم وكفاءتهم باعتبارهم مستقبل وزارة الخارجية الليبية.

يشار بأن الدفعة السابعة عشر للملحقين الدبلوماسيين قد التحقت بالمعهد الدبلوماسي بنغازي في تاريخ 22 من شهر نوفمبر من العام الماضي وأكملت الدراسة بالمعهد بتاريخ 18 نوفمبر الماضي ، تلقى الموظفون الملتحقون خلال فصلين دراسيين،( 28 ) مقررا في مجالات القانون الدولي العام ، إدارة الأزمات، التحليل السياسي، الجغرافيا السياسية، كتابة التقارير السياسية، السياسة الدولية، والتنظيم الدبلوماسي والقنصلي، إضافة إلى عديد المقررات الأخرى ذات العلاقة بالعمل السياسي والدبلوماسي .