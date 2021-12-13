وليامز: استلام 2.5 مليون ليبي لبطاقاتهم الانتخابية رسالة لحاجة الليبيين للتغيير والديمقراطية

العنوان – طرابلس

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين أن استلام 2.5 مليون ليبي لبطاقاتهم الانتخابية رسالة قوية مفادها أن الشعب الليبي يتوق إلى التغيير والديمقراطية.

وأشادت وليامز خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بالتقدم المحرز في التحضير للعملية الانتخابية.

وجددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة دعم الأمم المتحدة الثابت للعمل الدؤوب والجهود التي تبذلها المفوضية.

وشددت وليامز، على دعم الأمم المتحدة للانتخابات الليبية في موعدها، موضحة أن الانتخابات هي السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.