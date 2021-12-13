المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 8 حالات وفاة و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين حصيلة يوم أمس الأحد، بتسجيل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 107 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 14 بالمائة، من أصل 5085 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1281 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 365061 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 8194 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5561 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1792122 والمطعمين بالجرعة الثانية 754553.