ليبيا الان

“أفريكوم”: ندعم إجراء الانتخابات الليبية المقبلة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت القيادة العسكرية الأمريكية العاملة في أفريقيا “أفريكوم”، إنها تتابع التطورات في ليبيا.

وخصّت “أفريكوم” 218 بالقول إنها تدعم الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها بعد 10 أيام، أي في الـ24 من ديسمبر الجاري، والتي اعتبرتها خطوة رئيسية نحو استقرار البلاد ووحدتها.

وكانت مسؤولة المكتب الإعلامي لأفريكوم ، باردا آزاري قد جدّدت في تصريحات سابقة لـ218 تأييد القيادة لجهود وزارة الخارجية الأميركية، في دعم وضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

جدير بالذكر أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجنرال ستيفين تاونسند، قد أعلن خلال زيارته للعاصمة طرابلس في شهر أكتوبر الماضي، عن دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات والمقاتلين الأجانب وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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