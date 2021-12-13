سليمان: نحن بصفتنا أعضاء مجلس نواب ننتظر الموعد المحدد للانتخابات

قال عضو مجلس النواب، وملتقى الحوار السياسي عبد القادر سليمان: ”تفاجأنا لتأخر المفوضية في إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة، رغم أنها قد وضعت سابقًا تواريخ محددة لمراحل العملية الانتخابية”.

سليمان، وفي تصريحات صحفية، أضاف: ”على المفوضية تحمل مسؤولياتها وإعلان أسباب تأخرها في إعلان القوائم بعد قبولها بقوانين الانتخابات من مجلس النواب وبالتعديلات”.

وشدد على “ضرورة التزام المفوضية بموعد الانتخابات المحدد، وإن واجهتها عراقيل فعليها أن توضحها”.

وتابع: “نحن بصفتنا أعضاء مجلس نواب ننتظر الموعد المحدد للانتخابات، وهو 24 ديسمبر الجاري الذي سيكون الفيصل”.

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