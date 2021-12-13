بالعون: على الجهات المعنية إعلان الموقف من تأجيل الانتخابات بكل شجاعة أمام الليبيين

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، إن جلسة مجلس النواب اليوم تمحورت حول تحميل المفوضية مسؤولية العراقيل التي تواجه إجراء الانتخابات أو رفعها عنها.

أضافت بالعون في تصريحات صحفية، أن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من عدمه في ليبيا يجب أن يكون وفقا لتقارير من الجهات المعنية، وهي وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعليها أن تتحلى بالشجاعة والوضوح أمام الشعب الليبي.

واختتمت تصريحاتها: “الانتخابات هي حزمة عمليات متكاملة، تشريعية واجتماعية وقانونية وسياسية، ومجلس النواب قدّم كل التشريعات والاستحقاقات المنوطة به”.