تسجيل دفعة ثانية من الأدوية المسموح بتداولها في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2021

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تسجيل دفعة ثانية من الأصناف الدوائية، المسموح بتداولها في ليبيا .

وأكدت رئيس قسم التسجيل بإدارة الصيدلة نادرة المسعودي الانتهاء من تسجيل الأصناف الدوائية لعدد 52 شركة محلية، واعتماد الأصناف الدوائية لعدد 59 شركة، فيما تقدمت أكثر من 300 شركة أخرى بإجراءاتها للاعتماد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد ممثل الشركة الدولية لاستيراد الأدوية أن تسجيل الأصناف الدوائية المسموح بتداولها في ليبيا، خطوة تنعكس بشكل إيجابي على حماية الاقتصاد الليبي وتقنين تجارة الدواء وتداوله، وضمان وصول دواء آمن للمواطنين .

وأعرب ممثل شركة ميرك العالمية عن التزام الشركة بمشاركة وزارة الصحة في تنفيذ خططها الرامية للرفع من مستوى الخدمات الصحية للمواطنين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن عملية تسجيل الأصناف الدوائية في ليبيا، ستمكن الدولة من حماية المستهلك، بحصوله على دواء آمن، من خلال حصر الأدوية والأصناف الجيدة وفرزها، إذ ستضمن عملية تسجيل الأصناف الدوائية جودة المصادر (الشركات المصنعة) والتي ستلتزم بتقديم كل الوثائق، والتحاليل، والتجارب، إلى وزارة الصحة الليبية، الأمر الذي سيُسهم بشكل فعال، في مكافحة الغش الدوائي، والتلاعب بعبوات الأدوية، والعلامات التجارية الخاصة بالأدوية كما ستتمكن الدولة الليبية، من متابعة الممثلين المحليين للشركات المصنعة للأدوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال منع الإفراط في استيراد أسماء متعددة لنفس الصنف، الأمر الذي كان يؤدي في السابق، إلى تراكم الأصناف الدوائية المختلفة، على شكل مخلفات طبية، يصعب التعامل معها وإتلافها.