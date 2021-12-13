القطراني يقف على آخر تطورات إنشاء مباني مؤسسة ووزارة النفط ببنغازي

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين أعطية القطراني، اليوم الإثنين، بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماعاً مع الفريق المختص بمتابعة مشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط.

واستعرض الفريق، مراحل المشروع ومدى إنجازه، مؤكدا أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة في إعداد التصاميم الهندسية الأولية ( FEED ) وكذلك الانتهاء من إعداد مستندات العطاء شاملة مجال العمل والشروط العامة تمهيداً لطرح العطاء على شركات المقاولة العالمية المؤهلة لتنفيذه.

وأبدى النائب الأول، استعداده التام لتذليل كافة الصعاب بما يمكن من تنفيذ هذا المشروع الحضاري الإستراتيجي ليكون حقيقة واقعة على الأرض لدعم التنمية متمنياً التوفيق للفريق لإستكمال باقي مراحل المشروع.