مكافحة الأمراض يدعو لفك اعتصام فرق الرصد والاستجابة السريعة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2021

دعا مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح رؤساء فرق الرصد والاستجابة السريعة بالبلديات الفرق المعتصمة إلى فك الاعتصام ومباشرة أعمالهم كل في نطاق بلديته ورصد حالات الأمراض والاستجابة لها وإعداد البيانات والتقارير الوبائية والتواصل مع إدارة الرصد والاستجابة بالمركز.

وأكد السائح في خطاب موجه لرؤساء فرق الرصد والاستجابة السريعة بالبلديات أن المركز سيتابع مع فرق الرصد كل التداعيات التي تخص برامج الرصد والاستجابة في كل أنحاء البلاد.

وقدم السائح التحية لفرق الرصد لصبرها على التأخر في سداد مستحقاتها المالية مؤكدا العمل وعدم ادخار جهد أو إجراء لتسديد المستحقات المالية مع وزارة الصحة.

وأشار السائح إلى أن الأيام القادمة ستكون بمثابة تغيير وتحول جذر كبير في برنامج الرصد والاستجابة في ليبيا من حيث التجهيز والتدريب والإعداد وافشراف بعد تشكيل الفرق التي تغطي جميع البلديات والمناطق النائية والمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز إيواء الهجرة الغير شرعية.