ليبيا محور لقاء ثنائي بين وزيري خارجية إيطاليا وقطر

نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو سيستعرض اليوم الإثنين في لقاء ثنائي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا على رأسها الملف الليبي.

ويعقد اللقاء في بروكسل، حيث أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق لقاءً غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين على هامش اجتماعهم في بروكسل مع المسؤول القطري خلال غداء عمل لتبادل الآراء حول الملف الأفغاني بالنظر إلى دور الوسيط الذي تلعبه الدوحة بين الدول الغربية وحكومة طالبان.

– دي مايو: إيطاليا تدعم انتخابات شاملة وشرعية في ليبيا

كما سيناقش مجلس الشؤون الخارجية العلاقات بين التكتل الموحد وأفريقيا والتحديات التي تواجهها الأخيرة في مجالات مثل: الأمن والتنمية والنمو الديموغرافي والصحة والتطور الديمقراطي والانخراط على مستوى متعدد الأطراف.

وسيتبادل رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في الاتحاد وجهات النظر حول آسيا الوسطى والمشاركة الثنائية والإقليمية للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا