وليامز تلتقي مع السائح وتجدد الدعم الأممي لانتخابات ديسمبر

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على “دعم الانتخابات الليبية باعتبارها السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة، وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وليامز مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، رفقة عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، بديوان مجلس المفوضية، بحثا فيه مستجدات العملية الانتخابية وآخر التطورات في المشهد السياسي الليبي وتداعياته على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، كما بحث اللقاء سبل تدعيم المساعي الوطنية لإنجاح هذا الاستحقاق، ولكي يكون في موعده المحدد، وفق بيان المفوضية.

يُذكر أن ستيفاني وليامز كثّفت لقاءاتها الدبلوماسية، اليوم الإثنين، مع أطراف داخلية لدعم الجهود الأممية لإنجاح انتخابات ديسمبر عقب مباشرتها لعملها على رأس البعثة الأممية، خلفاً لكوبيتش الذي قدّم استقالته في وقت سابق.

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