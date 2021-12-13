صالح همة: البرلمان لا يملك تأجيل الانتخابات ويدعم إنجازها في موعدها

شدد عضو مجلس النواب، صالح همة على ضرورة وأهمية التزام المفوضية العليا للانتخابات، بموعد إجراء الانتخابات في موعدها.

ودعا همة، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، المفوضية أو أي جهة لها علاقة بتنظيم الانتخابات، أن تكشف إذا ما كانت هناك عراقيل فنية أو غيرها تتطلب نأجيل إجراء الانتخابات .

وقال همة، أن البرلمان لا يملك تأجيل الانتخابات، وأن اختيار تاريخ 24 ديسمبر كان من خلال لجنة الحوار السياسي في جينيف، لافتا إلى أن مجلس النواب مع هذا الموعد ويدعمه بقوة .

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