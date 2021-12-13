«بليحق»: البرلمان سيتواصل مع كافة الأطراف لإنجاح العملية الانتخابية

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن المجلس سيواصل تواصله مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية؛ من أجل المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام وإنجاحها.

وأضاف بليحق، في بيان، أن المجلس سيواصل عقد جلساته الرسمية بشكل اعتيادي لمتابعة آخر المستجدات، عقب الجلسة التشاورية التي عقدها اليوم الإثنين بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف “فوزي النويري”.

جاء ذلك بحضور 65 نائباً، من مختلف أنحاء البلاد، لمناقشة ومتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالإضافة إلى التطورات السياسية في البلاد، وفق البيان الصادر.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد شكّل لجنة نيابية للتواصل مع مفوضية الانتخابات والأعلى للقضاء، لبحث العراقيل والصعوبات التي تُواجه العملية الانتخابية.