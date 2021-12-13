أكد مستشار وزير العدل الليبي شارف الحنيشي مفتاح أن الدولة الليبية بصدد التفكير في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، كما أنها تطمح إلى الوفاء بتعهداتها في هذا الخصوص.

وجاء تصريح مستشار وزير العدل الليبي، خلال فعاليات ورشة عمل انتظمت، اليوم الاثنين، بالعاصمة التونسية حول انضمام ليبيا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضح الحنيشي أن وزارة العدل الليبية تسعى إلى الوقاية من التعذيب من خلال إنشاء وحدة بحث وتطوير صلب الوزارة يكون دورها وقائيا من خلال مراقبة السجون وطريقة التعامل مع المسجونين.

يشار إلى أن هذه الورشة تنظم بالتعاون مع منظمة “لا سلام دون عدالة”، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، ‏والنقابة العامة للمحامين في ليبيا، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتونس، ‏وإدارة حقوق الإنسان ‏وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.