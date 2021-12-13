وزارة التربية والتعليم تنفي شائعات تأجيل العام الدراسي

نفى مدير المكتب الإعلامي التابع لوزارة التعليم عبد العزيز عيسى، الأنباء المتداولة حول احتمالية تأجيل وإغلاق جميع المدارس العامة من قبل الوزارة، بسبب المتحور الجديد “أوميكرون”، واصفاً إياها “بالإشاعات”.

وأضاف عيسى في تصريح لـ218، أن الوزارة قامت بإعداد خطة للحفاظ على سلامة الطلبة والكادر التدريسي، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تتضمن حملة تطعيمات ضد كورونا داخل المدارس، داعياً أولياء الأمور والطلبة بعدم الالتفات إلى الإشاعات التي وصفها بالمغرضة، وتسعى لنشر الفوضى دون الاستناد إلى الحقائق، على حدّ قوله.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم المعنية بمؤسسات التعليم الأساسي، قد أعلنت في وقت سابق اقتصار الدراسة في مؤسساتها على 3 أيام أسبوعياً، في إجراء احترازي جرى إقراره بالشراكة مع مركز مكافحة الأمراض، بينما اكتفت وزارة التعليم العالي باشتراط إبراز بطاقة التطعيم لدى دخول الهيئات والمؤسسات التابعة لها.

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