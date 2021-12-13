الكبير: لن ننتهي من أول مراحل توحيد “المركزي” قبل يونيو 2022

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير، أن فرعا المصرف المركزي المتوازيان سيبدأن رسميًا عملية إعادة التوحيد هذا الشهر، لافتًا إلى أن التقدم سيعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعرب الكبير، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز”، عن أمله في أن تتم إعادة التوحيد، أو على الأقل المرحلة الأولى منها، بحلول يوليو المقبل، مؤكدا أن الخطوة التالية هي أن يتم إرسال الاختصاصات، في غضون 10 أيام للتوقيع، وإطلاق عملية إعادة التوحيد الرسمية.

وقال: “إنها خطوة إيجابية للغاية ستساعد البلاد على المضي قدما لكنها ليست عملية سهلة، بل معقدة للغاية وتعتمد على الوضع السياسي، وهذا يسير بسلاسة تامة”.

وأشار الكبير لوجود مشاكل مع المنطقة الشرقية، لكنه قال إنها تقلصت كثيرًا، مشيرًا إلى لقاءه مع نائبه في المنطقة الشرقية علي الحبري بالعاصمة التونسية الأسبوع الماضي للاتفاق على خطة مفصلة لإعادة التوحيد.

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