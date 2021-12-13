التعرف على 5 جثامين تم العثور عليها في بني وليد

بني وليد – بوابة افريقيا الاخبارية |

13 December, 2021

اعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن الجثامين انها قامت باخد عينات من عدد 5 جثامين مجهولة الهوية تم العثور عليها في وادي ميمون بمدينة بني وليد .

وقالت الهيئة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه (( في إطار ما أُوكل للهيئة من أعمال ووقوفاً على ما ورد ببلاغ نيابة بني وليد الجزئية بشأن العثور على عدد “5” جثامين مجهولة الهوية ببرية بني وليد (وادي ميمون ) وأمر بالعمل العاجل من رئيس الهيئة توجه فريق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة إلى مستشفى بني وليد العام حيث تم أخذ عينات الحمض النووي من الجثامين وإحالتها لإدارة المختبرات المختصة بعملية المطابقة.