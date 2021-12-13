مجلس النواب يطلع على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها

عقد مجلس النواب جلسةً تشاورية اليوم بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري وبحضور 65 نائباً من كافة أنحاء البلاد.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فأنه قد تم في جلسة اليوم مناقشة ومتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها ، بالإضافة إلى التطورات السياسية في البلاد، مضيفا بأن مجلس النواب سوف يواصل تواصله مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الإنتخابية من أجل المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الإنتخابية إلى الأمام وانجاحها وفقاً لما يطمح إليه أبناء الشعب الليبي، وسيواصل مجلس النواب عقد جلساته الرسمية بشكل اعتيادي لمتابعة آخر المستجدات.

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