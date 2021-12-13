بعره: قوانين الانتخابات لا تُعدل أو تُلغى إلا بأخرى من مجلس النواب

قال طه بعرة وكيل النائب العام، إن: “قانُون الترشُح للرِئاسة والإنتخَابْ، سُنّ مِن طرفِ مجلسُ النوابْ، وباشرتْ تنفيذه مُفوضية الإنتخابْ. لا يُمكن ايقافهُ أو تعديلهُ أو حتى إلغائهُ إلا بقانون صادرٍ عن مجلس النُوابْ، أو بِقرار بإبعادِ مَوعدِ الإقتراعْ” وفق قوله.

أضاف بعره على فيسبوك: “مَجلُس القَضاء ولا رُواد الفَضَاء، لهُم علاقة بأي خللٍ في نصوص المواد، أو اي سُلطةٍ للإلغاء أو الابقَاء. المسئوليّة التضامُنية لا تتحمّلها المُفوضية، لأن علاقة السببية قائمة في حق الأجسامِ النيابية، نوابٌ ودولة و 75 اختارتهمْ البعثة الأمميّة، لم يُلفحوا جميعاً في صِناعة قوانينُ توافقية”.

واختتم وكيل النائب العام: “لذلك علىٰ المُفوضيّة المُضي في ترجُمة قانون الإنتخابْ، والنأي بنفسها عن إصلاحِ الأعطابْ، ولا حتى بأخبارِ طلاق شيرين عبد الوهابْ” على حد تعبيره.