خامس لقاء اليوم.. وليامز تبحث مع النويري مستجدات العملية الانتخابية

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وذلك بالعمل على جميع المسارات السياسي والدستوري والأمني بشكل متوازٍ لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، حيث بحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، وفي مقدمتها السياسية والأمنية، وفق بيان نشره الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك».

– وليامز تجتمع مع السايح وتؤكد: الانتخابات السبيل الوحيد للتداول السلمي للسلطة

– أبوجناح لـ«وليامز»: الانتخابات الحل الوحيد للأزمة الليبية وحريصون على إجرائها

– وليامز تؤكد ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات في وسائل التواصل

– وليامز تؤكد للمنفي أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي وإجراء الانتخابات

وتناول اللقاء ما يمكن أن تقدمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ودورها في تهيئة المناخ لإقامة انتخابات نزيهة ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وخلال الساعات الماضية، عقدت ستيفاني وليامز سلسلة لقاءات في طرابلس، شملت رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في أول اجتماع تعقده منذ وصولها العاصمة طرابلس أمس الأحد.

وبعدها التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وشددت على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات التي تؤجج الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ضرورة أن يعمل الجميع على إنجاح العملية الانتخابية.

وفي لقاء ثالث استمعت ستيفاني وليامز لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف، رمضان أبوجناح، الذي قال إن الحكومة «حريصة على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وإنجاحها، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية».

ثم أكدت خلال لقائها رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، أهمية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، كونها «السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة».

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