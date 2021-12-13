شاب من النواقية يحاول قتل والده بقنبلة يدوية.. والسبب فتاة!

العنوان-بنغازي

كشف قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل محاولة مواطن قتل والده بسبب رفض الأخير الموافقة على زواجه من إحدى الفتيات.

وأوضحت المديرية أنه ورودت إلى أعضاء القسم معلومات تفيد بتفجير مركبة آلية نوع مرسيدس تخص المواطن “ع.ع.أ” من مواليد 1975 بمنطقة النواقية غربي بنغازي والذي أصيب على إثرها إصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى

وأشارت المديرية أن ريس القسم أصدر تعليماته بالبحث والتحري عن الفاعل، ليتم تشكيل فريق للتحري عن الواقعة.

وأوضحت المديرية أنه تم الوصول إلى الفاعل ليتبين أنه ابنه “أع.ع.أ” من مواليد 1999، كونه على خلاف مع والده حسب المعلومات الواردة.

وأكد المديرية أنه بعد ضبط الابن وبالاستدلال معه اعترف أنه على خلاف مع والده بسبب رفضه زواجه من فتاة، مشيرا أنه وضع القنبلة اليدوية تحت كرسي السائق وأوصلها بخيط رفيع مثبت في باب المركبة لتتم عملية الانفجار فور فتح الباب.

وأوضحت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجاني وإحالته إلى النيابة العامة.