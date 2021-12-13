العامة للكهرباء تكشف عن سرقة أسلاك بطول 4800 متر بعدد من المناطق

أعلنت الشركة سرقة أسلاك تقدر ب4 آلاف و800 متر، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع بالعديد من المناطق.

وأضحت الشركة أن السرقة شملت 450 مترا من خط مشروع الأغنام بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، وسبعمئة وخمسين مترا على خط البصير من المحطة المجرورة رقم واحد بدائرة توزيع قصر بن غشير، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض بمسافة سبعمئة وخمسين مترا من ذات المحطة.

الشركة أضافت أيضا سرقة أسلاك ضغط عال بمسافة مئة وخمسين مترا من خط الرحاحلة، نتج عنه فقد التغذية عن خمسة وستين محولا، كما تمت سرقة أسلاك ضغط عال بمسافة ألف ومئتي متر بدائرة توزيع سيدي السائح، بالإضافة إلى سرقة ألف وخمسمئة متر، وكسر خمسة أعمدة على خط غريان بدائرة توزيع السبيعة.

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