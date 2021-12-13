بوشريدة: تهم الجنائية الدولية سياسية وكيدية من محكمة مخصصة لدول العالم الثالث

أكد عضو الفريق السياسى لسيف الإسلام القذافي عمر بوشريدة أن الإحاطة الأخيرة للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لم تشر إلى تسليم سيف الإسلام، مشيرا إلى أن ولاية القانون المحلي الليبي أقوى من القانون الدولي، مشيرا إلى أن التهم الموجهة لسيف الاسلام سياسية كيدية من محكمة مخصصة فقط لدول العالم الثالث ولا تعترف بها أمريكا.

وأشار “بوشريدة” في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، إلى أن “ليبيا ليست موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن سيف الإسلام ثم اعتماد ترشحه وفق أحكام القضاء الليبي ووفقا لقانون الانتخابات، موضحا أن العبث والكبد وصراخ المستفيدين من الأمر الواقع في ليبيا لن يؤثر في شعبيته الكبيرة والمتزايدة”، على حد قوله.

ولفت إلى أن “دول العالم تعلم أنه لا حل في ليبيا بدون سيف الإسلام”، مؤكدا أنه “لا حل في ليبيا باعتماد محاولات لممارسة سياسة الإقصاء والتهميش والعزل السياسي”، مشيرا إلى رفضهم التام تواجد أي مرتزقة أو قوات أجنبية في ليبيا وأن موقفهم واضح وثابت وهو جزء من ميراثنا السياسي”، على حد قوله.

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