الشاطر: أخشى السير في متاهات لن تنتهي دون وضع الدستور

وضع عبدالرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، خيارين لا ثالث لهما لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا على حد زعمه.

وقال الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لتحقيق الاستقرار المنشود أمامنا خيارين فقط: انتخاب مجلس نواب ينهي فوضى التجاذبات في المصالح ويقر الدستور الذي يفصل بين السلطات” على حد قوله.

وأضاف الشاطر:” الخيار الثاني تفعيل الدائرة الدستورية لتفصل في النزاعات” على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الاجتهادات خارج الدستور وأحكام القضاء العالي سير في متاهات لن تنتهي” على حد قوله.